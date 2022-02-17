Нижний Тагил, Свердловская область, 17 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Жительница Нижнего Тагила Свердловской области в течение пяти лет пытается добиться снижения процентной ставки по кредиту. Об этом сообщают СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

По словам женщины, банк повысил процент без ее согласия. Вместо 36% ее обязали выплатить 43 процента. Гражданка оказалась должна банку 119 тысяч рублей. В кредитном учреждении заявили, что женщина дала согласие на изменение ставки.

С 2017 года тагильчанка пыталась доказать в суде, что согласие на повышения процента она не давала. Ее возражения отклонили все инстанции. Однако Верховный суд встал на сторону свердловчанки. Банк обязали сделать перерасчёт по процентам в сторону уменьшения.