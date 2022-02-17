Москва, 17 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Большая часть выехавших за границу российских туристов отдыхали всего в пяти странах. Об этом 17 февраля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На пляже в Турции

Представитель туриндустрии отметила, что в 2021 году из России за рубеж выехали 10 млн туристов. При этом 70% из них приходится всего на пять стран.

«Турция, Египет, который удивил всех, будучи относительно недавно открытым и с учетом ограничений, Египет показал количество туристов — почти 1 млн. То есть за неполный 2021 год Египет нарастил поток в половину от докризисных показателей. Абхазия, Арабские Эмираты и есть страны, которые существенно увеличили показатели 2019 года — это Мальдивы и Сейшелы. Прирост больше чем в 150%», — сказала Ломидзе.