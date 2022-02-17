Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Процесс передачи трамваев и троллейбусов Екатеринбурга в концессию могут запустить в 2022 году. Сначала частные перевозчики получат не весь транспорт, а отдельные маршруты. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

Трамвай

Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновник пояснил, что в бюджете города и области нет денег на то, чтобы выплатить долги Гортранса. Среди основных претендентов на концессии Бубнов отметил «Трансмашхолдинг», «Синару» и УВЗ. Вице-мэр также подчеркнул, что на данный момент столица Среднего Урала готовится к принятию Универсиады. На это направлены все ресурсы. Тем не менее, власти намерены объявить концессию уже в 2022 году.

Отметим, вопрос о передачи электротранспорта в концессию обсуждали ещё в 2020 году. Предметом концессии должны были стать реконструкция трамвайных путей и строительство новых линий, а также полное обновление парков трамваев и троллейбусов. Конкурс так и не был проведён.