Москва, 17 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Права на 227 коммунальных сооружений протяженностью около 46 тыс. метров зарегистрировал совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при управлении Росреестра по Москве. Штаб создан для ускорения хода регистрации прав и кадастрового учета объектов коммунальной инфраструктуры городских служб.

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«С начала работы штаба специалистами Росреестра проделана значительная работа по учету и регистрации прав на объекты ЖКХ, — рассказалруководитель управления Росреестра по МосквеИгорь Майданов. — Буквально за два месяца управлением были зарегистрированы права собственности различных служб города в отношении 227 коммунальных сооружений протяженностью 45,8 тыс. метров».

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, «работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства: инженерных сетей, объектов водоотведения, дорожно-мостового хозяйства, других сооружений, обеспечивающих бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса, и позволяет нам эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды».

За прошедший период Росреестром по Москве в рамках штаба на государственный кадастровый учет поставлены 10 земельных участков суммарной площадью более 143,4 тыс. кв. метров и внесены изменения в Единый реестр недвижимости (ЕГРН) по 30 производственным объектам.

Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создан в ноябре 2021 года решением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей.