Ангарск, Иркутская область, , 12:23 — REGNUM Следователями следственного отдела №1 УМВД России по Ангарскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении предполагаемого похитителя майнингового оборудования. Подробности сегодня, 17 февраля, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Ферма. Майнинг Xiangfu

По версии следствия, в августе 2021 года, ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель проник через незапертую дверь в дом, расположенный в одном из ангарских садоводств.

Пройдя на второй этаж, мужчина заметил находившееся там оборудование для майнинга криптовалюты. Взяв один из так называемых «асиков» мужчина покинул помещение, причинив своими действиями ущерб в размере более 100 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан в течение суток, однако доказательств вины подозреваемого не было. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий с места преступления был изъят забытый на столе окурок. Проведенная генетическая экспертиза помогла установить, что курил на месте преступления именно задержанный ангарчанин.

В настоящее время материал уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

Похищенное имущество возвращено владелице.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров. Только за 2021 год полицию Приангарья обратилось порядка 350 владельцев «асиков».

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