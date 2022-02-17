Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 4369 человек, выздоровел 5931 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (884), Таганроге (267), Волгодонске (256), Шахтах (236), Новочеркасске (170), Азовском районе (152), Аксайском районе (134), Новошахтинске (131), Азове и Сальском районе по (127), Каменске-Шахтинском (121), Батайске (109). Почти 17% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, около 14% — дети.

Не смогли справиться с COVID-19 ещё шесть женщин и трое мужчин.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 279 472 случая заражения коронавирусом, выздоровели 215 744 пациента. Жертвами COVID-19 стал 10 201 человек.

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