Стокгольм, , 13:11 — REGNUM Сегодня, по оценкам Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям мест в бомбоубежищах хватит только на семь миллионов человек. Порядка три миллиона шведов не смогут укрыться в безопасном месте в случае угрозы нанесения ракетно-бомбовых ударов по территории страны. Об этом 17 февраля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Однако неясно, какую роль сегодня должны играть построенные в годы Холодной войны бомбоубежища. Таким мнением с журналистами поделился Петер Беннесвед, работающий в Шведском агентстве оборонных исследований.

«Отсутствие достаточного числа бомбоубежищ, пожалуй, не самая большая проблема, которая у нас есть. Есть районы, где важно обеспечить полное покрытие ими, но не обязательно, чтобы мест хватило на всех», — заявил эксперт.

По его мнению, сегодня «агрессору» пересечь Балтийское море гораздо проще и быстрее, чем в 1940-х и 1950-х годах, когда строились многие бомбоубежища. Беннесвед полагает, что в нынешних условиях шведам более важно иметь дома запасы воды и консервов.

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