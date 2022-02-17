Могилёв, Белоруссия, 17 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Американским властям следует признать никчёмность собственной разведки. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 17 февраля на полигоне Осиповичский, передаёт БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По его словам, странам Запада следует успокоиться и признать, если есть совесть, что они «прошлепали в принципе мировым сообществом этот период». Так он прокомментировал утверждения о том, что Россия и Белоруссия должны были накануне «вторгнуться на Украину».

«Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчёмные. Признайте хотя бы это», — сказал Лукашенко, обращаясь западным журналистам.

На полигон белорусский лидер прибыл, чтобы ознакомиться с ходом совместных с Россией учений «Союзная решимость — 2022».

Ранее ряд СМИ на Западе сообщили, что 16 февраля Россия начнёт «вторжение» на Украину, хотя власти РФ не раз категорически отвергали предположения о каком-либо нападении. В МИД России, как сообщало ИА REGNUM, этот инцидент назвали провалом западной пропаганды войны.

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