Кемерово, , 12:20 — REGNUM Неизвестные оставили трёх пожилых жительниц Кемерова — в возрасте от 57 до 82 лет — без 450 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции, куда они обратились за помощью.

Мошенничество 50.мвд.рф

Выяснилось, что им всем звонила женщина, которая представлялась дочерью или невесткой. Она говорила, что совершила ДТП, в котором пострадал человек. После этого передавала трубку якобы следователю, который предлагал родственникам заплатить за «решение вопроса». Суммы назывались от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Деньги забирал курьер. Только после передачи денег женщины звонили родственникам и узнавали, что с ними всё в порядке.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

В региональном управлении МВД РФ отметили, что с начала 2022 года по такой схеме в Кузбассе совершено 32 преступления. Ущерб превысил 5,2 млн рублей.