Париж, , 12:18 — REGNUM По данным Елисейского дворца, в настоящее время в регионе Сахель дислоцировано около 25 000 человек, в том числе около 4300 французов, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Кроме того, 2400 французских солдат дислоцированы в Мали. В стране также находятся 15 000 солдат в рамках комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. В ходе операций погибли 53 французских солдата.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция не забывает ни одного из своих солдат, погибших в регионе Сахель.

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