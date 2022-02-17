Париж, 17 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. По данным Елисейского дворца, в настоящее время в регионе Сахель дислоцировано около 25 000 человек, в том числе около 4300 французов, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Кроме того, 2400 французских солдат дислоцированы в Мали. В стране также находятся 15 000 солдат в рамках комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. В ходе операций погибли 53 французских солдата.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция не забывает ни одного из своих солдат, погибших в регионе Сахель.