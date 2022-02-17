Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Ситуация с политикой безопасности в непосредственной близости от Швеции остается серьезной из-за того, что российские военные силы якобы собираются вокруг границы с Украиной. Об этом 16 февраля заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в ходе ее поездки в Мальмё, передает новостная служба TT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

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«Для очередной агрессии или даже вторжения на Украину нужны две вещи — способность и воля. Сейчас у границ Украины так много войск, что можно говорить о наличии такой способности. Вопрос в том, если ли воля или нет», — заявила Андерссон.

Она сказала, что ЕС поддерживает дипломатический диалог с Россией, но если Кремль продолжит «агрессию» против Украины, он столкнется с «серьезными последствиями».

«Подготовлены санкционные пакеты со стороны ЕС, а также со стороны США. Это будет иметь серьезные последствия для России и российской экономики», — добавила премьер-министр страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия «проводит миролюбивую политику и выступает за сохранение мира».

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