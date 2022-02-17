Краснодар, 17 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 64-летний мужчина подозревается в подготовке убийства собственного сына из-за квартиры, об этом сообщили 17 февраля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Убийство

По версии следствия, подозреваемый решил организовать убийство своего 39-летнего сына, чтобы затем унаследовать его квартиру в Краснодаре и другое имущество. Для убийства он начал подыскивать исполнителя, при этом уже находился под контролем правоохранительных органов. «Исполнителем» заказа был сотрудник полиции — он согласился совершить убийство за 500 тыс. рублей, деньги заказчик намеревался передать после вступления в наследство. Подозреваемый сообщил «киллеру» адрес квартиры, где проживает его сын, передал ключи от нее, нож в качестве орудия убийства и пять тысяч рублей в качестве аванса.

15 февраля заказчику была предоставлена информация и подтверждающие материалы об убийстве сына. После чего фигурант передал «исполнителю» 10 тысяч рублей и предложил приобрести спиртное, чтобы отпраздновать исполнение задуманного. Он был задержан по пути к продуктовому магазину в станице Новомышастовсткой Красноармейского района.

В ближайшее время судом в отношении подозреваемого будет выбрана мера пресечения.