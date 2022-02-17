Москва, 17 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Звонок от сотрудников правоохранительных органов или сотрудников портала «Госуслуги» должен обязательно насторожить абонента. Об этом сообщила заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

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Он пояснил, что ни сотрудники портала, ни представители МВД, прокуратуры и следственного комитета не звонят российским гражданам. В таких случаях надо сразу класть трубку, посоветовал эксперт.

«Мы из техподдержки банка. Сейчас много случаев мошенничества, поэтому загрузите приложение для обеспечения сохранности ваших сбережений по ссылке», — это ещё одна раза, которой часто пользуются мошенники, отметил в беседе с агентством «Прайм» юрист.

Соловьёв добавил, что именно такая программа и украдёт все деньги со счетов.

Ещё один способ похитить личные данные или завладеть деньгами граждан, предложение купить билеты на «уникальный концерт (спектакль) по хорошей цене». Также злоумышленники часто используют желание людей получить что-то с выгодой. Поэтому после таких слов, как «поздравляю, вы выиграли…», стоит проявить дополнительную бдительность, рекомендует юрист.

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Очень часто используется и схема, при которой звонящий сообщает о подозрительной активности со счетами или картами клиента («кто-то хочет вывести средства или взять кредит»). В таком случае следовать указаниям не нужно, а стоит самому обратиться в банк по телефону или лично прийти в отделение организации.

Как сообщало ИА REGNUMа, ранее новая схема обмана с кредитами была зарегистрирована в Чувашии. Жертвой стала чебоксарская пенсионерка, которая поверила лжеполицейским о якобы незакрытом кредите и риске стать фигурантом уголовного дела.