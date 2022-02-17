Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Во время строительных работ на месте будущего вестибюля станции Петербургского метрополитена «Путиловская» рабочие обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе «Метрострой Северной столицы» (МССС).

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Пресс-служба МССС.

Земляные работы на участке были приостановлены, персонал эвакуирован, вызваны экстренные службы, доступ в шахту запретили до момента вывоза боеприпаса.

«Территорию оцепили силами полиции и работников компании. Особо отметить при этом нужно контролеров Павла Кудина и Рамиса Хайбрахманова. Они образцово справились с должностными обязанностями и оказали помощь в решении внештатной ситуации», — уточнили в МССС.

Ночью на место прибыл отряд разминирования Росгвардии. Однако за непростую задачу пришлось взяться группе саперов Северо-Западного военного округа Минобороны РФ.

«Снаряд успешно обезвредили и вывезли», — добавили в пресс-службе указав, что машинист экскаватора Хуршед Джураев и оба контролёра будут отмечены благодарностью и премией за внимательное отношение к работе.

Напомним, крупнокалиберный артиллерийский снаряд времен войны 16 февраля был найден в том же Кировском районе Петербурга на ул. Васи Алексеева.

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