Липецк, 17 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Елецком районе Липецкой области на девятилетнюю школьницу в посёлке Солидарность напала бродячая собака. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Днём 16 февраля девочка возвращалась из школы. На неё напала бродячая собака: у девочки зафиксирована рваная рана левого предплечья. От собаки школьницу отбили родители, которые также сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Организована доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.