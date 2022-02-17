Барнаул, , 12:15 — REGNUM Алтайкрайстат известил о существенном изменении на рынке строительства жилья в регионе.

Жилье в Барнауле © Светлана Шаповалова

В январе 2022 года на территории Алтайского края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построены 842 новые квартиры общей площадью 61,3 тыс. кв. метров, что в 3,3 раза больше января 2021 года. По сравнению с январем 2021 года ввод жилья увеличен в 22 муниципальных районах и 6 городских округах края.

Как сообщало ИА REGNUM, алтайские строители в 2021 году ввели в эксплуатацию более 555 тысяч квадратных метров, что составляет 57% от общего ввода по краю и на 20,1% больше уровня прошлого года.

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