Уфа, 17 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Общая преступная активность сократилась более чем на 6% в 2021 году в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщил министр внутренних дел республики Роман Деев, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами государственного собрания региона.

Преступность

Он сообщил, что на реализацию целевых программ правоохранительной направленности в 2021 году было направлено свыше 310 млн рублей. Стражи порядка установили виновных в совершении более 28 тысяч противоправных деяний. Было раскрыто порядка полутора тысяч преступлений прошлых лет.

Отмечается, что общая преступная активность сократилась в Башкирии более чем на шесть процентов.

К ответственности были привлечены 165 лидеров и активных сообщников незаконных формирований, которые совершили 234 уголовно-наказуемых факта. Из незаконного оборота изъято 123 кг запрещенных психоактивных веществ. По требованию полицейских были заблокированы около четырех тысяч сайтов, содержащих пропаганду употребления наркотических средств.

Отмечается, что в Башкирии продолжается работа по обеспечению экономической безопасности. Так, полицейские выявили более двух тысяч преступлений данной категории. Заподозрены в совершении коррупционных деяний руководители администраций города Сибая, Баймакского района, а также 48 чиновников сельских поселений.

По словам министра, в республике выявлено 165 преступлений и порядка двух тысяч административных правонарушений в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Было изъято свыше 47 тысяч литров суррогата, пресечена работа пяти подпольных цехов.