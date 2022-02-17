Москва, , 12:13 — REGNUM Соблюдения дресс-кода во время видеоконференций при удалённом режиме работы требуют от персонала 12% руководителей компаний в России. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще всего дресс-код на «удаленке» действует в компаниях среднего и крупного бизнеса — 16% и 14% соответственно, в банках и финансовых организациях — 16%, реже всего — в строительных организациях (6%) и IT-компаниях (8%).

Обычно работодатели просят соблюдать стиль casual и общие правила опрятности. Приветствуется появление на видеосвязи в одежде с корпоративной символикой. Запрещены домашняя одежда и пижамы.

Опрос проведён 8−14 февраля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 143 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждая десятая компания (10%) ввела дресс-код для сотрудников работающих удаленно.

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