Лиссабон, , 12:13 — REGNUM Назначенное Конституционным судом повторное голосование в парламент Португалии для граждан страны, проживающих в других европейских странах, задержит формирование нового правительства социалиста Антониу Кошты более чем на месяц. Об этом пишет агентство EFE.

Португалия Setwalls.ru

Национальная избирательная комиссия Португалии объявила график нового голосования среди граждан за рубежом, результаты которого станут известны только 25 марта.

Это означает, что новый кабинет министров, как ожидается, вступит в должность в конце марта или в апреле 2022 года.