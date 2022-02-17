Красноярск, 17 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. 17 февраля суд продлил меру пресечения вице-спикеру Законодательного собрания Красноярского края Сергею Натарову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Сергей Натаров

Согласно решению Железнодорожного районного суда Красноярска, политик останется под стражей до 4 апреля 2022 года.

Напомним, Сергея Натарова обвиняют в совершении восьми эпизодов преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).