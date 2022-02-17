Канберра, , 12:15 — REGNUM Министр финансов Австралии Саймон Бирмингем утверждает, что правительство страны, возглавляемое «Коалицией», не «стремится политизировать» вопрос национальной безопасности и считает, что это является «темой противоречий» между правящими партиями и оппозицией. Об этом он заявил 17 февраля в эфире телеканала Sky News.

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Комментарии Бирмингема прозвучали после того, как премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал заместителя лидера лейбористов Ричарда Марлза «кандидатом из Маньчжурии» в ходе своего выступления в парламенте 16 февраля.

«Я думаю, что у Ричарда Марлза есть речи и замечания, документирования которых он бы хотел избежать — их даже нет на его веб-сайте, я имею в виду речь, которую он произнес во время своей последней поездки в Китай … Господин Марлз должен объяснить, почему он убрал речь из публичных записей … Национальная безопасность является ключевым фактором, и австралийцы решат, кто будет управлять этой страной и защищать ее в ближайшие годы», — заявил Бирмингем.

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