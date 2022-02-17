Канберра, , 12:11 — REGNUM Украина не должна отказываться от своего стремления в НАТО из-за «вероломства» России, об этом заявил глава дипломатической миссии Украины в Австралии Владимир Шалковский 17 февраля в беседе с The Strategist.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, сама идея свободной и независимой Украины настолько сильно раздражает Россию, что ее руководство так просто этот вопрос не оставит. И даже если Москва не пойдет на использование огромных бронетанковых сил, которые она собрала на границе с Украиной, для вторжения в эту бывшую советскую республику, она может развернуть фактически «блокаду», которая продлится месяцы или годы.

«Два, три или пять месяцев такого давления будут разрушительными для нашей экономики», — заявил украинский дипломат.

Он обратил внимание на то, что большое количество российских войск на границе означает, что к возможности нападения нужно относиться серьезно. Россия продолжала укреплять эти силы, развернув контингенты в Белоруссии и проводя масштабные военно-морские учения в Черном море. Она практически «окружила» Украину. Само же нападение может пройти и на этой неделе, и после Олимпиады в Пекине, и после Олимпиады в Брисбене, которая состоится в 2032 году.

Даже если Россия решит не нападать сейчас, она будет преследовать цель дестабилизировать Украину, чтобы попытаться взять ее под контроль. Это будет включать не только прямую военную угрозу, но и гибридную войну, такую как кампании по дезинформации и кибератаки.

«По моему личному мнению, у Путина достаточно ресурсов, чтобы ждать месяцами, годами, оказывая давление на Украину и выжидая идеального момента», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли Украине по-прежнему стремиться в НАТО, дипломат согласился, мотивируя «многолетним опытом» взаимодействия с Россией: «практически любое соглашение между нами может быть легко разорвано Россией просто потому, что ее лидеры передумали».

«Если Украина согласится не вступать в НАТО, Россия воспримет это как слабость. Это не принесет Украине стабильности в долгосрочной перспективе, потому что любое прозападное правительство в Киеве вызовет тревогу у Москвы, даже без статуса НАТО», — подчеркнул Шалковский.

«Украине нет смысла отказываться от членства в НАТО, потому что это не изменит отношения Кремля, считает Шалковский. И большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО», — добавил он.