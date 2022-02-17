Новосибирск, 17 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Новосибирске пост покинул начальник управления автодорог Юрий Сердюк. Об этом стало известно сегодня, 17 февраля.

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«Хочу вас проинформировать, что Юрий Александрович у нас покинул пост начальника управления», — сказал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. Его слова приводит редакция «НГС Новости».

Пока не уточняется, кого назначат на эту должность вместо Сердюка.