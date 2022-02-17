Канберра, , 12:11 — REGNUM 16 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон позволил себе прямое оскорбление Ричарда Марлза, заместителя лидера оппозиции Энтони Альбаниза. Это произошло после того, как премьер-министр страны назвал своего политического оппонента «кандидатом из Маньчжурии», передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон Pmc. gov. au

Как объясняют журналисты, данное выражение в австралийском контексте означает ругательство, применимое в отношении политических оппонентов, считающихся марионетками недружественной державы, то есть Китая.

«Это вообще-то сумасшествие … Нельзя же так далеко заходить», — прокомментировал политический обозреватель Sky News Эндрю Кленнелл.

Отмечается, что нападки правительства Австралии на лейбористов по вопросу национальной безопасности усилились в последнее время в связи с приближением федеральных выборов в мае. Оппозицию даже обвиняли в негласном сговоре с Китаем, а видные министры из кабинета Моррисона, в том числе и сам премьер-министр, открыто говорили, что руководство КПК сделало ставку на победу Лейбористской партии.