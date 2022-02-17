Иркутск, 17 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по предварительным данным, в 2021 году составил 294,4 млрд. рублей, что на 58,4% больше, чем в 2020 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жильё

Объем жилищного строительства увеличился за год на 8,9% и составил 1203,8 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в 4 квартале 2021 года увеличилась до 96 894 рублей за 1 кв. м общей площади.

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