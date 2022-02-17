Канберра, 17 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. 17 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон провели переговоры в «удаленном режиме», по итогам которых было выпущено совместное заявление. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Chatham House Борис Джонсон

По данным политического обозревателя телеканала Эндрю Кленнелла, который ознакомился с совместным заявлением двух лидеров, особое внимание уделяется ситуации в Украине и Китае.

Кленнелл отметил, первоначально премьер-министр Великобритании должен был посетить Австралию и выступить в парламенте на этой неделе. Однако Джонсону пришлось остаться у себя в Великобритании, чтобы «разбираться со скандалом», связанным с вечеринками на Даунинг-стрит.

Журналист отметил, что тот факт, что встреча изначально должна была носить личный характер, является «явным признаком» того, в течение последних нескольких месяцев премьер-министр Австралии Моррисон «вынашивал планы поднять вопрос национальной безопасности».