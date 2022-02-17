Ереван, , 12:06 — REGNUM Правительство Армении объявило тендер на строительство участка дороги Сисиан — Каджаран, которая является участком трассы Север — Юг, соединяющую города Армении и Ирана. Об этом 17 февраля сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Дорога Капан — Горис Yakovlev Sergey

«В результате недавних обсуждений мы переработали проект «Север-Юг» и превратили его в проект «Север-Восток, Восток-Запад». Мы надеемся большими темпами реализовать этот проект. Это означает, что одна из ветвей этой дороги соединит Армению с Ираном, другая ветвь — Армению с Азербайджаном», — сказал Пашинян.

Он отметил, что такой масштабной программы в Армении не было за всю историю её независимости. Пока будет идти предварительная квалификация и заявки на первом этапе могут подать все строительные организации. Окончательно определить исполнителя работ планируется к концу года.

Напомним, участок трассы Горис — Капан в Сюникской области Армении взяли под контроль подразделения ВС Азербайджана. Они установили там таможенные пункты и требуют плату за проезд. По этой дороге постоянно проезжали грузовики из Ирана. Для объезда занятого участка армянские власти реконструируют альтернативный путь Сисиан — Каджаран.

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