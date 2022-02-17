Триполи, , 12:14 — REGNUM Министр труда Палестины Насри Абу Джейш посетил с официальным визитом столицу Ливии — Триполи. Как сообщает Fawasel, в ходе визита Абу Джейш провёл серию переговоров с официальными лицами в правительстве Ливии, в частности — с министром труда Али аль Абед аль Рида.

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В ходе визита было подписано пять соглашений о сотрудничестве между Ливией и Палестиной, в том числе — соглашение о привлечении рабочих мест.

Документ облегчает получение палестинцами ливийской рабочей визы, а также разрешения на жительство. В рамках поддержки народа Палестины, правительство Ливии предоставит 10 000 рабочих мест, преимущественно — в нефтедобывающем сегменте экономики.