Москва, 17 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Помогать Белоруссии можно и нужно, но эта помощь должна быть обусловлена рядом действий со стороны руководства страны. Об этом 17 февраля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Подобная помощь Белоруссии может оказываться только на определённых условиях. Например, допуска российских товаров на белорусские прилавки в том же объёме и на тех же условиях, что и белорусские товары на российских прилавках. Сюда можно добавить допуск российских компаний к белорусским активам», — заявил эксперт.

Но главный вопрос, по мнению политолога, это свободная деятельность пророссийских политиков и журналистов в Белоруссии, прекращение их уголовного преследования, а также существенное уменьшение официальной «свядомай» пропаганды, направленной на отрыв Белоруссии от России.

Напомним, что ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о том, что Россия готова оказать помощь Белоруссии в рефинансировании ее внешнего долга.