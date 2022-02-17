Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разгорается очередной школьный скандал. На этот раз в поле зрения прокуратуры оказалась педагог-организатор школы №290 Красносельского района, которую проверяют на соблюдение норм профессиональной этики и федерального законодательства об образовании. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Анкета

О странной анкете от педагога-организатора школы родителям шестиклассников стало известно случайно. Один из учеников отправил своей матери фотографию опросника, где детей просили ответить на вопросы: «какие преступления они совершают по одиночке и с участием других детей?», «важен ли для них авторитет среди друзей?», «чем они занимались до совершения преступления/правонарушения?» и тому подобное.

Как только родители стали задавать школе вопросы насчет странной анкеты, педагог-организатор, не сдержав эмоций, пришла выяснять ситуацию с детьми .

«Откуда родители узнали, что вы заполняете опрос? Ну, давайте так! Откуда? У нового кишка не тонка и кто мне сейчас скажет?, — обратилась педагог к учащимся шестого класса. — Какого черта тогда вы раздуваете проблему, которая и выеденного яйца не стоит, чтобы родители сидели и возмущались чуть ли не до прокуратуры?! Написано: приглашаем вас принять участие в исследовании на тему <…> Вы вообще одупляете смысл того, что здесь напечатано?».

Запись этого монолога дети передали родителям. В результате прокуратура Красносельского района организовала проверку соблюдения федерального законодательства об образовании, а также норм профессиональной этики педагогического работника в деятельности должностных лиц ГБОУ СОШ № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга.

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — подытожили в надзорном ведомстве.

Ранее, напомним, в Петербурга отшумел громкий скандал вокруг педагога-организатора Серафимы Сапрыкиной, уволенной из гимназии якобы за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского. При проверка женщина оказалась ранее судимой, то есть её вообще не должно было быть в школе.