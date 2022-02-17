Ханты-Мансийск, , 12:02 — REGNUM В Югре за сутки на 17 февраля госпитализированы 138 больных с COVID-19, 4665 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 2508 новых случаев заражения коронавирусом, на 418 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 февраля является Сургут — 455.

С начала пандемии в Югре к 17 февраля насчитывается 174 552 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровел 126 571 пациент, 2263 скончались (на восемь пациентов больше, чем днём ранее).

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