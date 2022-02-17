Воронеж, 17 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Воронежской области ожидается усиление ветра, спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности, сообщили 17 февраля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

По данным воронежского гидрометцентра, с 18:00 17 февраля до 18:00 18 февраляпо Воронежской области и в Воронеже ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с.

«Просьба к населению — будьте внимательны и осторожны, обратите внимание на сохранность имущества, особенно автотранспортных средств», — призвали в МЧС.

Отметим, в Воронежскую область пришло существенное потепление — температура воздуха днём 17 февраля, по прогнозу, составит +3 градуса тепла, в ближайшие дни температура может повыситься до +7.