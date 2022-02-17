Париж, 17 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Франция не забывает ни одного из своих солдат, погибших в регионе Сахель, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Франция не забывает ни одного из своих 53 солдат, погибших в бою, ни одного из своих раненых и членов их семей, которые пожертвовали собой ради этого дела и ради наших стран», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, скоординированный вывод своих войск из Мали из-за разногласий с действующими властями этой страны проведут Франция и ее союзники по международной антитеррористической операции «Такуба».