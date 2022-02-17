Ташкент, 17 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по образованию охраняемых природных территорий в системе Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды». Об этом 17 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на документ.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Согласно документу, в Учкудукском районе Навоийской области появится природный парк «Центральный Кызылкум» общей площадью 1,2 млн га, а в Тамдынском районе создается государственный заповедник «Актау-Тамды» общей площадью 40 тысяч га.

«Оба организуются в форме государственного природоохранного учреждения», — говорится в публикации.

Финансирование деятельности парка и заповедника будет осуществляться в 2022 году за счет средств Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами Госкомэкологии Узбекистана.

«Начиная с 2023 года к финансированию присоединятся средства местного бюджета Навоийской области республики», — пишет издание.