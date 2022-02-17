Чита, , 11:57 — REGNUM Прокуратура Забайкалья известила об окончании расследования уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Читы, она обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка сразу же после родов. Подробности 17 февраля сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Новорожденный christianabella

По версии следствия, 2 декабря 2020 г. женщина в своей квартире родила доношенную жизнеспособную девочку. Думая, что не сможет содержать и воспитать ребенка, она сразу же после родов задушила его, закрыв дыхательные пути детской футболкой. На следующее утро женщина выбросила труп ребенка в мусорный контейнер, где он был обнаружен дворником.

Личность женщины удалось установить лишь спустя год, после проведения многочисленных оперативно-розыскных и следственных действий, в том числе судебных экспертиз. В ходе предварительного расследования обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд г. Читы.

Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, около трёх лет понадобилось правоохранителям Забайкальского края, чтобы раскрыть убийство новорождённого ребёнка, найденного на мусорном полигоне в Могоче.

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