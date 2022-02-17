Кемерово, , 12:00 — REGNUM Курсирование туристического поезда «Шерегеш-экспресс» 5 марта отменяется. При этом он будет запущен по маршруту Прокопьевск — Новокузнецк — Чугунаш 23 февраля, 7 и 8 марта. В министерстве транпорта изменения в расписании объяснили ростом спроса на поездки в праздничные дни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поезд Neu-Zwei

При этом расписание отправлений и прибытий поезда не изменится.

Между станцией Чугунаш и горнолыжным курортом «Шерегеш» для туристов предусмотрены автобусы.