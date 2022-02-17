Уфа, , 12:01 — REGNUM Обновленный парк «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово намерены открыть в июне 2022 года ко Дню города Уфы. Об этом сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алан Марзаев на совещании по подготовке к празднованию 450-летия Уфы, которое будет отмечаться в 2024 году.

Парк Krd.ru

Марзаев сообщил, что строительные работы в городе начинаются на 16 общественных территориях города.

«Благоустройство будет идти по всему городу — от центрального парка Дёмы до парка Нефтехимиков в Черниковке и озера Тёплого в Инорсе», — приводит пресс-служба слова Марзаева. Он также отметил, что к завершению близится модернизация некоторых объектов. В их числе сквер на бульваре Славы, который благоустраивают за счёт федеральных средств в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Сообщается, что в 2022 год планируют начать первый этап реконструкции набережной озера Тёплого в Инорсе, парка Нефтехимиков в Черниковке и центрального парка в Дёме.

По словам Марзаева, ко Дню города в июне планируется открыть парк «Кашкадан» в Сипайлово. В 2023 году начнется благоустройство сада имени Аксакова, а также парков имени Ленина и Гафури.

«Масштаб работ к 450-летию Уфы грандиозный. Главное — все должны работать синхронно и слаженно, чтобы строители успели вовремя выйти на работы, а уфимцы и гости столицы были в курсе происходящих событий», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.