Москва, , 11:54 — REGNUM За минувшие сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 955 человек, сообщили 17 февраля в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

В штабе подчеркнули, что именно показатель госпитализаций является наиболее важным для оценки эпидемиологической ситуации в условиях распространения штамма коронавируса «Омикрон». Сейчас на ИВЛ находятся 602 человека.

За последние сутки ковид унёс жизни 85 пациентов, выздоровели 42 429 человек, зафиксировано 9705 новых заражений.