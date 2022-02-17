Москва, 17 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Очередной штраф, сумма которого составляет 3,5 млн рублей, вынес московский суд в отношении американской компании Google, отказавшейся удалить запрещенную в России информацию. Об этом 17 февраля сообщается в телеграм-канале судов Москвы общей юрисдикции.

Google

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что указанной компании было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля ответ на вопрос, не Россию ли считают в США виновницей хакерской атаки на украинский интернет, произошедшей накануне, фактически остался без ответа со стороны пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.