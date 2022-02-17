Сана, , 11:55 — REGNUM Силы ПВО йеменских повстанцев-хуситов сбили разведывательно-ударный дрон ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщает близкий к командованию повстанцев телеканал Al-Masirah.

Saudi drone Https://t.me/YemenWrath

По данным журналистов, беспилотник CH-4 китайского производства был задействован для поддержки наступления правительственной армии Йемена на стратегически-важный город Харад. В частности — беспилотник корректировал огонь артиллерии и действия сухопутных войск на участке фронта.

Повстанцы опубликовали фотографии обломков беспилотника, который упал в нескольких километрах от зоны ведения боевых действий.