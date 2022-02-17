Москва, 17 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Мировые инвесторы остаются в подвешенном состоянии, с осторожностью наблюдая за развитием ситуации вокруг Украины. Отношение к риску непрерывно меняется, а волатильность остается высокой, заявил корреспонденту ИА REGNUMнезависимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«В целом спрос на защитные активы в условиях неопределенности превалирует, но в целом рынки выглядят неустойчиво на фоне растущего градуса геополитической напряженности.

На этом фронте новых поводов для оптимизма не наблюдается. Напротив, рано утром 17 февраля появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины обстреливают из минометов объекты в Луганской Народной Республике, тем самым нарушив режим прекращения огня. Киев же отрицает обстрел позиций сепаратистов на востоке страны.

Эти сообщения закономерно повлекли волну бегства от рисков, хотя в целом азиатские фондовые площадки держались относительно неплохо. При этом фьючерсы США обосновались в красной зоне после вчерашнего закрытия во флэте.

На российском рынке индекс Мосбиржи и РТС с начала сессии теряют 1,8% и 2,4% соответственно. Масла в огонь подлили западные СМИ, которые с утра пестрят заголовками о том, что к границе с Украиной прибыло порядка 7 тыс. российских военных вопреки недавним сообщениям о постепенном отводе войск.

Доллар как защитный актив снова пользуется спросом после двухдневной просадки. Пока темпы роста выглядят довольно скромно — «американцу» не хватило агрессии от вчерашнего протокола Федрезерва.

Документ лишь подтвердил намерение Центробанка приступить к повышению ставок и сокращению баланса, не дав рынкам повода закладывать в цены еще более энергичные шаги на пути к нормализации монетарной политики Центробанка.

Рубль закономерно снижается на новом обострении ситуации с Украиной. Пара доллар/рубль, которая еще вчера отвоевала отметку 75 руб., открылась резким гэпом вверх, тестируя зону 75,60 руб.

Несколько сдерживает отступление нашей валюты возобновление роста нефти, которая в очередной раз получила поддержку от 20-дневной скользящей средней в ходе локальной фиксации прибыли и теперь снова движется в направлении верхней границы диапазона.

В течение дня игроки продолжат мониторить обстановку на геополитическом фронте, но временно отвлекутся на события в США, где заявлены данные по обращениям за пособиями по безработице и целая серия отчетов по строительному сектору.

Также внимание привлекут выступления представителей ФРС США Джеймса Булларда и Эстер Джордж. Если их комментарии покажутся долларовым быкам недостаточно ястребиными, как вчерашний протокол ЦБ, USD рискует лишиться части очков даже при условии усиления тенденции уклонения от рисков», — пояснил эксперт.

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