Калуга, , 12:07 — REGNUM Жители Калужской области в 2021 году свыше 1380 раз жаловались в Банк России на финансовые услуги и деятельность финансовых организаций. Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Телефон

Калужане чаще жаловались на банки в связи с мошенническими действиями, среди которых преобладает телефонное и кибермошенничество: в 2021 году число таких жалоб выросло и составило 47. Количество жалоб на деятельность страховых компаний в регионе возросло на 40%. Всего было направлено 355 обращений. Наиболее актуальными, в частности, были темы неверного применения коэффициента бонус-малус (178 обращений), электронных полисов ОСАГО (48 обращений).

Снижение жалоб на микрофинансовые организации до 134 жалобы во многом связано с принятием закона, запрещающего любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными третьими лицами по вопросам взыскания просроченной задолженности без письменного согласия указанных лиц. Также сокращению жалоб заемщиков должны способствовать принятые меры против навязывания банками и МФО дополнительных платных услуг, принятые в конце 2021 года. В частности, заемщики получают право потребовать вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора. Ранее такой период охлаждения действовал только для добровольных страховок.

23 жалобы на мисселинг вызваны некорректными продажами полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни. Вступление в силу новых требований повысит потребительскую ценность таких продуктов и сделает их более прозрачными и понятными для граждан. Также сотрудники банков нередко предлагают и другие, небанковские финансовые продукты под видом «более доходного вклада». При этом далеко не всегда сообщают о принципиальных отличиях этих продуктов от вкладов. Так, в 2021 году от калужан поступали жалобы, связанные с реализацией в банках продуктов и услуг брокеров и доверительных управляющих (24 обращения).

«В сравнении с 2020 годом всего количество жалоб в регионе снизилось на 19%. Наиболее существенно сократилось число жалоб на банки (-36%) — таких зарегистрировано свыше 700. Причина заключается в снижении актуальности темы реструктуризации кредитов как необходимой меры поддержки в условиях коронавируса», — отметила Ирина Карлаш.

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