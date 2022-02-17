Ереван, , 11:52 — REGNUM Основные компоненты безопасности Армении не связаны с Вооружёнными силами республики, которые действующая власть не пытается восстановить. Об этом заявил 17 февраля на брифинге экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Роберт Кочарян 1in.am

«Сегодня только отношения с Россией являются гарантией в сфере безопасности. Это пока единственный работающий компонент», — сказал Кочарян.

Он отметил, что важным слагаемым безопасности Армении является её участие в ОДКБ, но у этой организации есть «изъяны», так как некоторые входящие в неё страны «развивают тесные отношения с Турцией и Азербайджаном». В то же время Кочарян согласился, что структура работает, что показали события в Казахстане.

В то же время экс-президент указал на то, что помощь со стороны России затрудняет отсутствие общих границ с Арменией. Он напомнил, что во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Грузия закрыла транзит по своей территории.

«До сих пор у нас нет ответа на вопрос, почему воздушное пространство Грузии было закрыто для грузоперевозок. Мне интересно, рассчитали ли наши власти возможное закрытие пространства?» — заявил Кочарян.