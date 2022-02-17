Сеул, , 11:47 — REGNUM Госдолг Южной Кореи будет расти более быстрыми темпами по сравнению с другими странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в связи с высоким уровнем бюджетного дефицита. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Института экономических исследований.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно прогнозу, с 2020 по 2026 год темпы роста отношения государственного долга страны к ВВП составит 18,8%, что является самым высоким показателем среди 17 стран ОЭСР, не признающих ключевые валюты мира, такие как доллар, евро, иена, фунт и юань, в качестве основных валют при обращении на внутреннем рынке.

Ожидается, что отношение государственного долга Южной Кореи к ВВП вырастет с 47,9% в 2020 году до 66,7% в 2026 году.

Предполагается, что к 2026 году Южная Корея поднимется на третье место среди 17 стран ОЭСР по уровню госдолга. В 2020 году Южная Корея занимала девятое место.