Майминский район, Алтай, , 11:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 73 человека. Всего коронавирус к настоящему времени победили 24 773 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

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Выявили за сутки 287 новых случаев заражения. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе, где выявлен 91 новый носитель. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+63), Улаганского (+40), Усть-Коксинского (+36), Чемальского (+27) и других районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 30 196… Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 627, в том числе 579 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.