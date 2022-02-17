Лос-Анджелес, США, 17 февраля 2022, 11:45 — REGNUM Актриса Шейлин Вудли и игрок в американский футбол Аарон Роджерс расстались. Об этом сообщил InTouch, ссылаясь на свой источник.
По словам инсайдера, причиной разрыва стало то, что пара проводила мало времени вместе и «не были счастливы». Вудли «чувствовала, что Аарон пренебрегал их отношениями».
ИА REGNUM напоминает, что Шейлин Вудли стала известна благодаря сериалу «Тайная жизнь американского подростка» и фильму «Виноваты звёзды». В 2017 году актриса была номинирована на «Эмми» за роль в шоу «Большая маленькая ложь»
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