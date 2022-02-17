Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Актриса Шейлин Вудли и игрок в американский футбол Аарон Роджерс расстались. Об этом сообщил InTouch, ссылаясь на свой источник.

Red Carpet Report on Mingle Media TV Шейлин Вудли

По словам инсайдера, причиной разрыва стало то, что пара проводила мало времени вместе, и они «не были счастливы». Вудли «чувствовала, что Аарон пренебрегал их отношениями».

ИА REGNUM напоминает, что Шейлин Вудли стала известна благодаря сериалу «Тайная жизнь американского подростка» и фильму «Виноваты звёзды». В 2017 году актриса была номинирована на «Эмми» за роль в шоу «Большая маленькая ложь»