Тверь, 17 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Долг в размере более 60 млн рублей может обернуться для кредитного потребительского кооператива «Надёжные сбережения» банкротным делом. Соответствующий иск в арбитраж Тверской области поступил от Центробанка России, но пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление от регулятора обнародовано в базе 15 февраля 2022 года. Сумма, ставшая основанием для обращения в суд, составляет 60 067 213,98 рубля.

В ЕГРЮЛ кооператив зарегистрирован в декабре 2018 года. С апреля 2020 года председателем правления назначен Денис Усков.

Также 17 февраля 2022 года банкротный иск от регулятора получил и кемеровский кооператив «Доверие». Претензии от Сибирского главного управления ЦБ РФ поданы в связи с долгом 1 064 799,28 рубля. Кооператив учрежден в 2011 году, но с февраля 2020 года числится в стадии ликвидации.