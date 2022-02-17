Курск, 17 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Председатель Контрольно-счётной палаты Курской области Людмила Фомина собирается досрочно сложить свои полномочия, сообщил портал «Друг для друга».

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Людмила Фомина возглавляла КСП с 2002 года. Последнее соответствующее постановление Курской областной думы было подписано в 2018 году. В 2022 году истекает очередной срок полномочий председателя палаты.

Заявление о досрочной отставке главы КСП депутаты областной думы должны рассмотреть на заседании 24 февраля.